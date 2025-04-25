BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

BIST 100 endeksi, günü 9.432,55 puanla kapatarak 58,35 puan değer kaybetti.

25.04.2025 19:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 58,35 puan azalarak 9.432,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 19,23 puan ve yüzde 0,20 artışla 9.510,14 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.427,88 puanı, en yüksek 9.531,35 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kaybıyla 9.432,55 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 85,25 puan ve yüzde 0,82 kayıpla 10.280,10 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 50'si geriledi, 3'ü yatay seyretti. Akbank, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 284 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 3 bin 284 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 4 milyon 131 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,2188, satışta 38,3719 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,2021, satışta 38,3552 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 143,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yatay seyirle 65,7 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika

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