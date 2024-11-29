BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.618,68 puana indi.

29.11.2024 13:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.618,68 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,40 puan ve yüzde 0,22 azalışla 9.618,68 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 35,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,4 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,47 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, Çin'in ABD ile yeni bir ticaret savaşı konusunda isteksiz olabileceği yönündeki beklentilere karşın, Fransa'daki siyasi belirsizliğin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, Borsa İstanbul'da, Avrupa borsalarındaki düşüşlerin negatif etkisiyle günün ilk yarısında satıcılı bir seyir hakim oldu.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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