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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düşüşte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 azalarak 9.810,20 puana geriledi.

11.02.2025 13:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 azalışla 9.810,20 puana geriledi.

Dün 9.845,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,85 puan ve yüzde 0,06 azalışla 9.840,00 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,65 puan ve yüzde 0,36 azalışla 9.810,20 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.788,47, en yüksek 9.853,69 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 0,20 ve mali endeks yüzde 0,01 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü yükselirken, 73'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 905 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,99 bileşik getirisi de yüzde 39,23 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0320, sterlin/dolar paritesi 1,2370 ve dolar/yen paritesi 151,90 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,0470 liradan, avro 37,1920 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 2 bin 905 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1 yükselişle 76,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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