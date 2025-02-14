BIST 100 Endeksi Geriledi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 9.912,27 puana geriledi.

Dün 9.914,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,33 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.930,00 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,40 puan ve yüzde 0,02 azalışla 9.912,27 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.877,38, en yüksek 9.954,21 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,34 ve mali endeks yüzde 0,23 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 0,31 ve teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 935 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,08, bileşik getirisi de yüzde 39,33 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0480, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 152,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,2200 liradan, avro 37,9620 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 2 bin 935 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 yükselişle 75,2 dolardan işlem görüyor.