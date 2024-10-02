BIST 100 Endeksi Gün Başlangıcında Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Gün Başlangıcında Düşüşte

BIST 100 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 9.320,46 puanla açıldı, yatırımcılar dikkatle verileri takip ediyor.

02.10.2024 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 düşüşle 9.320,46 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,75 puan ve yüzde 0,33 azalışla 9.320,46 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endekslerinin sigorta hariç tümü kaybettirirken, en çok gerileyen yüzde 1,33 ile turizm oldu. Sigorta endeksi güne yatay seyirle başladı.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 değer kaybederek 9.351,22 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de ADP Özel Sektör İstihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün Başlangıcında Düşüşte - Son Dakika

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