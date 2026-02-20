BIST 100 Endeksi Gün İçinde Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kaybederek 13.771,49 puana düştü.

Dün günü 13.804,21 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 21,71 puan ve yüzde 0,16 azalışla 13.782,50 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,72 puan ve yüzde 0,24 azalarak 13.771,49 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.751,89 puanı, en yüksek 13.914,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,27 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,22, mali endeks yüzde 0,45 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükselirken 51'i düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 28 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,79 bileşik getirisi yüzde 36,64 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 155,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,8450 liradan, avro 51,6290 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 5 bin 28 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 düşüşle 70,9 dolardan işlem görüyor.