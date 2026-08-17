BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü

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BIST 100 endeksi 40,20 puan azalarak 14.132,06 puandan kapandı. Altın fiyatları artış gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 40,20 puan azalarak 14.132,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 20,62 puan ve yüzde 0,15 artışla 14.192,88 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.053,33 puanı, en yüksek 14.236,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kaybederek 14.132,06 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 35,19 puan ve yüzde 0,22 artışla 16.064,30 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,22, mali endeks yüzde 0,39 ve teknoloji endeksi yüzde 1,23 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 60'ı geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Astor Enerji ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 418 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 418 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 6 milyon 737 bin 601 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,7774, satışta 47,9688 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,6872, satışta 47,8783 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1585, sterlin/dolar paritesi 1,3553 ve dolar/yen paritesi 159,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,2 artışla 88,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü - Son Dakika

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