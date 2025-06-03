BIST 100 Endeksi Güne Yüksek Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,85 değer kazanarak 9.265,99 puana yükseldi.

Dün 9.008,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 68,14 puan ve yüzde 0,76 artışla 9.077,01 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 257,12 puan ve yüzde 2,85 değer kazanarak 9.265,99 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.077,01, en yüksek 9.287,16 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 2,3, hizmetler endeksi yüzde 1,8, teknoloji endeksi yüzde 0,2 ve mali endeks yüzde 3,7 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükselirken 9'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) Türk Hava Yolları ile Garanti BBVA oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 357 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,62, bileşik getirisi de yüzde 43,54 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 142,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,1660 liradan, avro 44,7500 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 azalışla 3 bin 357 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 düşüşle 64,4 dolardan işlem görüyor.