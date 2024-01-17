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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 8.024,37 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,45 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile metal eşya makine oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir izlendiğini kaydetti.

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı
17.01.2024 - 18:37,  Güncelleme: 18:40
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 8.024,37 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 75,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,45 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile metal eşya makine oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de perakende satışlar geçen yılın aralık ayında yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Açıklanan perakende satışlar verisinin tüketici talebinin gücünü korumaya devam ettiğini gösterdiğini aktaran analistler, bunun da Fed'in enflasyonla mücadelede hala yolunun olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bugünkü açıklamalarında, piyasaların aşırı iyimserliğinin ECB'nin enflasyonla mücadelesini zora soktuğunu belirtti. Enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru giden yolda olduklarını ancak henüz zaferden bahsedemeyeceklerini kaydeden Lagarde, ECB'nin faiz oranlarında zirve noktaya ulaştığını vurguladı.

Lagarde, faizi bu yaz indirebileceklerini ifade etti.

İngiltere'de aralık ayına ilişkin TÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Analistler, İngiltere'de beklentilerin üzerinde gelen verilerin, özellikle çekirdek ve hizmet enflasyonu hesaba katıldığında, enflasyonla mücadelenin daha bitmediğini gösterdiğini belirtti.

Lagarde'ın açıklamaları sonrasında para piyasalarında ECB'nin nisanda kesin gözüyle bakılan faiz indirim ihtimali yüzde 89'a gerilerken, BoE'nin enflasyon verisinin ardından faiz indirimine haziranda başlayabileceği fiyatlanmaya başladı. Enflasyon verisi öncesinde BoE'nin faiz indirimlerine mayısta başlayabileceği öngörülürken, BoE'nin sene içinde en fazla 4 faiz indirimi yapabileceği fiyatlanmaya başladı.

Bu akşam Fed'in Bej Kitap raporunu takip edileceğini dile getiren analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları, ECB toplantı tutanakları, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 7.850 seviyelerinin destek, 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika


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