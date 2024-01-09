Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 82,63 puan azalarak 7.736,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 41,27 puan ve yüzde 0,53 artışla 7.860,16 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.696,50, en yüksek 7.875,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 azalışla 7.736,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 1,57 ve sanayi endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 65,26 puan ve yüzde 0,77 kayıpla 8.398,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 81'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2034 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2034 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,4 azalışla 2 milyon liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,8614 lira, satışta 29,9810 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,8133 lira, satışta 29,9327 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 143,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 76,8 dolardan işlem görüyor.