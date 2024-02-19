BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,95 puan azalarak 9.196,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 71,69 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.322,05 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.173,27, en yüksek 9.404,11 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 9.196,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 0,68, mali endeks yüzde 0,70 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,31 puan ve yüzde 0,47 kayıpla 9.777,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 79'su geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 17 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 17 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,1 artışla 2 milyon 82 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,17'den, bileşik getirisi de yüzde 43,01'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,7824 lira, satışta 30,9058 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,7006 lira, satışta 30,8236 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2600, dolar/yen paritesi de 150,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 82,9 dolardan işlem görüyor.