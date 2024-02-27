Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 154,65 puan azalarak 9.179,48 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 17,31 puan ve yüzde 0,19 artışla 9.351,44 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.179,48, en yüksek 9.351,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,66 azalışla 9.179,48 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, hizmetler endeksi yüzde 2,48, sanayi endeksi yüzde 1,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 157,08 puan ve yüzde 1,59 kayıpla 9.724,48 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 80'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Mia Teknoloji, Sasa Polyester ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 35 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 35 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 2 milyon 117 bin liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,61'den gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,0519 lira, satışta 31,1764 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,0224 lira, satışta 31,1467 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 150,40 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 82,1 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi 154,65 Puan Azalarak 9.179,48 Puandan Kapandı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı sert açıklamalara aynı sertlikte yanıt verdi. Yıldırım'ın açıklamalarında, "FETÖ'nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmek ve onları çatıştırmak, devletin bekasını ortadan kaldırmaktır. Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tamda bu amaca hizmet etmektedir. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmek alçaklıktır, şerefsizliktir" ifadeleri yer aldı.
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.
Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.
Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.
Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
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