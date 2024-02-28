BIST 100 Endeksi 117 Puan Düşerek 9.062 Puandan Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 117 Puan Düşerek 9.062 Puandan Kapandı

BIST 100 Endeksi 117 Puan Düşerek 9.062 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 azalışla 9.062,36 puandan tamamladı. Mali, hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri de değer kaybetti. Altın ons fiyatı ise 2.032 dolar olarak belirlendi.

28.02.2024 18:39
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 117,12 puan azalarak 9.062,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,15 puan ve yüzde 0,06 artışla 9.184,63 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.062,36, en yüksek 9.236,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 azalışla 9.062,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 1,23, sanayi endeksi yüzde 0,65 ve teknoloji endeksi yüzde 4,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 118,64 puan ve yüzde 1,22 kayıpla 9.605,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 82'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Tüpraş ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 32 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 32 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,1 artışla 2 milyon 117 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 42,67'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,0983 lira, satışta 31,2229 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,0519 lira, satışta 31,1764 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2650, dolar/yen paritesi de 150,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 82,80 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 117 Puan Düşerek 9.062 Puandan Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 117 Puan Düşerek 9.062 Puandan Kapandı - Son Dakika
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