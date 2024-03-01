Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 96,54 puan azalarak 9.097,15 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 24,61 puan ve yüzde 0,27 artışla 9.218,30 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.090,79, en yüksek 9.226,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 9.097,15 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 0,79, sanayi endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 121,13 puan ve yüzde 1,25 kayıpla 9.580,21 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 62'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Mia Teknoloji, Türk Hava Yolları, Kontrolmatik Teknoloji ile Gübre Fabrikaları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 60 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 60 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 2 milyon 122 bin liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 42,67'den gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,2173 lira, satışta 31,3424 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,1379 lira, satışta 31,2627 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2640, dolar/yen paritesi de 150,20 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 artışla 83,2 dolardan işlem görüyor.
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Çorum'da su yönetimiyle ilgili güncel konuların değerlendirildiği toplantıda, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve su verimliliği planları ele alındı. Vali Dağlı, su verimliliği il planlarının hazırlanmasına Çorum'dan başlanmasının kent için faydalı olacağını belirtti.
Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2024 yılı programında yer alan orman yollarının yapım işi çalışmaları sürüyor. Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız, Çökeren Orman İşletme Şefliği'ndeki yeni yol faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yıldız, orman yollarının yangınlara müdahale, gençleştirme ve yeni orman oluşturma konularında büyük önem taşıdığını belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki İstanbul İl Yönetimi 31 Mart seçimleri kapsamında Çatalca ve Üsküdar’da saha çalışmalarına katıldı. Üsküdar Malatyalılar Derneği’ndeki buluşmada konuşan Çelik, ekonomik kriz nedeniyle yaşanan geçim derdini pazarda yurttaşla yaşadığı bir anekdot örneği ile anlattı: “Yani bazı şeylerde artık siyasetçi bile söyleyecek sözü kalmıyor. Elinde bir torba yok, poşet yok, elleri cebinde geziyor, ‘ne yapıyorsun’ dedim. Dedi ki ‘vallahi gezip tezgahları izliyorum, başka hiçbir şey yapamıyorum' dedi"
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,96 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,49, avro/TL yüzde 0,61, altının gram fiyatı yüzde 2,27 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 2,96 değer kaybederek tamamladı. Altın fiyatları ise yükseliş gösterdi.
TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Saadet Partisi gıda katkı maddeleri, İYİ Parti Bursa'da keşfedilen fay hattı, DEM Parti enflasyon ve CHP 1 Mart 2003 Irak tezkeresi ile ilgili grup önerilerini görüşmüştür. Ancak bu öneriler kabul edilmemiştir.
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