Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 47,13 puan azalarak 8.860,52 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 5,76 puan ve yüzde 0,06 artışla 8.913,41 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.814,80, en yüksek 8.970,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 8.860,52 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, hizmetler endeksi yüzde 0,71 ve teknoloji endeksi yüzde 2,57 değer kaybederken, sınai endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,46 puan ve yüzde 0,59 azalışla 9.326,52 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ile Şişe ve Cam Fabrikaları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 131 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 131 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 6,5 artışla 2 milyon 290 bin liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,5236 lira, satışta 31,6499 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,3849 lira, satışta 31,5107 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 149,9 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 82,4 dolardan işlem görüyor.
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Ramazan ayında herkes tarafından sevilerek tüketilen ramazan pidesinin bu yılki fiyatları açıklandı. Çorum'da 270 gram susamlı ve yumurtalı pidenin fiyatı 15 lira, boş pidenin fiyatı ise 12 lira olarak belirlendi.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki çiftçiler, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen budama kursuna katıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, eğitimin çiftçiler için faydalı olduğunu belirterek, bağ, bahçe ve meyve bahçelerinde uygulamalı budama tekniklerini öğrendiklerini ifade etti.
Adana'da, 'Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi' kapsamında düzenlenen toplantıda, su kaynaklarının verimli kullanılması ve Seyhan Havzası'ndaki su miktarı hakkında bilgi verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Türkiye'nin su stresi altında bir ülke olduğunu belirtti. Bölgede toplamda 25 havzanın olduğu ve bu havzaların büyük bir kısmında yönetim planlarının tamamlandığı ifade edildi.
Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 69 bin doları aşarak rekor seviyeye yükseldi. Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,18 değer kazanarak 3 bin 784 dolar seviyesine ulaştı.
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