BIST 100 Endeksi 115,93 Puan Azalarak 8.744,58 Puandan Kapandı

Çin'in Yeşil Ekonomi Çabaları Övgü Alıyor

Belçika-Çin Ticaret Odası Başkanı Bernard Dewitt, Çin'in yeşil ekonominin gelişiminde oynadığı rolden övgüyle bahsetti. Dewitt, Çin'in güneş panelleri, rüzgar çiftlikleri ve nükleer enerji gibi alanlarda önemli çalışmalar yaptığını ve hükümetin çevre dostu politikalarının etkileyici olduğunu belirtti. Çin'in bu çabalarıyla dünyanın geri kalanını da etkilediğini vurgulayan Dewitt, Çin'in araştırmalarıyla çevre sorunlarına çözümler bulmamıza yardımcı olduğunu ifade etti.