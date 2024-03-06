Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115,93 puan azalarak 8.744,58 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 4,22 puan ve yüzde 0,05 azalışla 8.856,29 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.736,45, en yüksek 8.908,59 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 azalışla 8.744,58 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,68, hizmetler endeksi yüzde 1,40, teknoloji endeksi yüzde 4,82 ve sanayi endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 79,41 puan ve yüzde 0,85 azalışla 9.247,11 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 85'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri ile Aselsan en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 141 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 141 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 2 milyon 283 bin liraya geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,6390 lira, satışta 31,7658 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,5236 lira, satışta 31,6499 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 149,4 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 primle 82,9 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi 115,93 Puan Azalarak 8.744,58 Puandan Kapandı - Son Dakika
Belçika-Çin Ticaret Odası Başkanı Bernard Dewitt, Çin'in yeşil ekonominin gelişiminde oynadığı rolden övgüyle bahsetti. Dewitt, Çin'in güneş panelleri, rüzgar çiftlikleri ve nükleer enerji gibi alanlarda önemli çalışmalar yaptığını ve hükümetin çevre dostu politikalarının etkileyici olduğunu belirtti. Çin'in bu çabalarıyla dünyanın geri kalanını da etkilediğini vurgulayan Dewitt, Çin'in araştırmalarıyla çevre sorunlarına çözümler bulmamıza yardımcı olduğunu ifade etti.
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Avam Kamarası'na yaptığı konuşmada 2024 bütçesini sundu. Hunt, İngiltere ekonomisinin büyüme sürecinde ilerleme kaydettiğini ve maaşlardan kesilen sosyal güvenlik vergisinde düşüşe gidileceğini açıkladı. Bütçe, yılın sonuna doğru yapılması beklenen genel seçimlerden önceki son bütçe olarak dikkat çekiyor. İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise Muhafazakar Parti'nin başarısız olduğunu ve çalışanların ihtiyaç duyduğu büyümeyi sağlayamadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak amacımız, üretim, istihdam ve ihracat boyutunda ivme kaybı yaşamadan, yani vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir.
Enerya ve Çedaş Genel Müdürü Kasım Kahraman, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta enerji ve çevre dengesini vurgulayarak, enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve çevrenin korunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji politikaları ve 2053 yılı Ulusal Enerji Planı hakkında bilgiler verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da yaptığı konuşmada terörle mücadeleyi sınırların ötesine taşıdıklarını ve teröristlerin cirit attığı yerlerin artık turistler tarafından ziyaret edildiğini belirtti. Ayrıca, KAAN adlı savaş uçağının 2028 yılında filoya dahil edileceğini söyledi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) "İstanbul'un Huzuru" başlığıyla İstanbul'da asayiş çalışmalarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.
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