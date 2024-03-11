Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,50 puan azalarak 9.131,82 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 208,57 puan ve yüzde 2,28 artışla 9.363,89 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.131,82, en yüksek 9.368,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 9.131,82 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,70, sanayi endeksi yüzde 0,72 ve teknoloji endeksi yüzde 2,42 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,64 puan ve yüzde 0,16 kayıpla 9.696,94 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 71'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 185 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 185 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,3 artışla 2 milyon 410 bin liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 45,01'den gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,9154 lira, satışta 32,0433 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,8395 lira, satışta 31,9671 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2800, dolar/yen paritesi de 146,90 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 81,7 dolardan işlem görüyor.
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Kastamonu'da KUZKA'nın desteğiyle yapılan süt toplama merkezi ile üretici gelirlerinin artması hedefleniyor. Proje sayesinde süt üreticilerinin pazarlama sorunları çözülecek, süt kalitesi korunacak ve üretici gelirleri yüzde 50 artacak. Ayrıca tesiste istihdam imkanı da sağlanacak.
Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir'i ziyaret etti. Erdemir tesislerine düzenlenen saha gezisine 80 üye katıldı. Üyeler, çelik üretiminin süreçleri ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgi aldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 9.131,82 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Tekstil deri en çok kazandıran sektör olurken, iletişim en çok gerileyen sektör oldu. Analistler, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başladığını belirtti.
Bitcoin fiyatı tarihinde ilk kez 71 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Kripto para piyasalarındaki bu artış, büyük finans kuruluşlarının ilgisini çekiyor ve yatırımcıların uzun vadeli olarak kripto para tutma stratejisi benimsediğini gösteriyor. ABD'de Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte, emeklilik tasarruflarında ve emekli maaşlarında kripto para yatırımlarına erişim sağlanması da bu artışı destekliyor. Diğer büyük piyasalardaki kurumlar da kripto para birimlerini giderek daha fazla benimsemekte ve Ethereum fiyatı da yeni bir rekor kırmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beypazarı'nda yaptığı konuşmada, Ankara ve İstanbul arasında yeni otoyol ve süper hızlı tren projelerini başlattıklarını ve hedeflerinin 2028'e kadar süper hızlı tren projesini tamamlamak olduğunu belirtti. Uraloğlu, Beypazarı'nın gelişmesine katkı sağlayacaklarını ve Cumhur İttifakı olarak seçime gireceklerini ifade etti.
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