Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,79 puan azalarak 9.069,03 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 15,68 puan ve yüzde 0,17 artışla 9.147,51 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.986,11, en yüksek 9.192,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 9.069,03 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, hizmetler endeksi yüzde 0,78, sanayi endeksi yüzde 1,32 ve teknoloji endeksi yüzde 2,25 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 53,86 puan ve yüzde 0,56 kayıpla 9.643,08 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 81'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 160 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 160 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 410 bin lira oldu.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 45,01'den gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,9632 lira, satışta 32,0913 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,9154 lira, satışta 32,0433 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2770, dolar/yen paritesi de 147,90 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 82,3 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi 62,79 Puan Azalarak 9.069,03 Puandan Kapandı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, döviz kurunun Türkiye'de geçinmek zorunda olanlar için yüksek, ihracatçılar için ise düşük olması gerektiğini belirterek, çözümün AR-GE yatırımlarıyla, inovasyonla ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmekten geçtiğini söyledi. Özel ayrıca, enflasyon muhasebesi konusunda TOBB'un lobicilik faaliyetine giriştiğini ve bankaların bu konuda ayrıcalıklı tutulmasının adaletsizlik yarattığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İZTO, İTB ve EBSO'nun ev sahipliğinde İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da toplantıya katıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybederek 9.069,03 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,93 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,24 ile madencilik oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranını ne zaman düşürmeye başlayacağı konusundaki belirsizliği artırdığını belirtti.
Antalya, Burdur ve Isparta illerinin kalkınma projelerine yönelik çalışmalar yürüten Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle Akdeniz Sınırötesi İş Birliği Programı için proje yazma eğitimi düzenleniyor. Eğitime katılan muhtelif kurumlardan kamu çalışanları projelerini daha etkin bir şekilde geliştirmek ve uygulamak için önemli yöntemleri öğreniyorlar.
DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, emekli aylıklarının yetersiz olduğunu belirterek, emeklilerin yaşam haklarını savundu. Emekliler, düşük maaşlar ve yüksek enflasyon nedeniyle zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Açıklamada, emeklilerin insan onuruna yakışır bir yaşam için mücadele edildiği vurgulandı.
Bangladeş'in Bogura kentinde çiftçiler, sebatla yapılan patates ekiminin ardından iyi bir verim elde etti. Bogura, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sri Lanka gibi ülkelere patates ihraç eden başlıca patates üretim merkezlerinden biridir.
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