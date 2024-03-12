BIST 100 Endeksi 62,79 Puan Azalarak 9.069,03 Puandan Kapandı

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybederek 9.069,03 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,93 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,24 ile madencilik oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranını ne zaman düşürmeye başlayacağı konusundaki belirsizliği artırdığını belirtti.