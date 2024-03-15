Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 54,82 puan azalarak 8.828,70 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 18,34 puan ve yüzde 0,21 artışla 8.901,86 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.795,90, en yüksek 8.908,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 8.828,70 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 0,78, teknoloji endeksi yüzde 0,31 ve hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 70,86 puan ve yüzde 0,75 kayıpla 9.363,39 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 161 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 161 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,4 artarak 2 milyon 417 bin liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,0990 lira, satışta 32,2276 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,0405 lira, satışta 32,1689 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 149,00 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 84,9 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi 54,82 Puan Azalarak 8.828,70 Puandan Kapandı - Son Dakika
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,80, avro/TL yüzde 0,30, altının gram fiyatı yüzde 0,13 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı. Altın fiyatları ise yükseliş gösterdi, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,13 artarak 2.238 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,12 artarak 15.043 liraya yükseldi. Dolar ve euro ise değer kazandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kütahya'da düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kütahya'nın gelecek vizyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapılan hizmetleri devam ettireceklerini ve onları tamamlayacaklarını belirtti. Uraloğlu, bölünmüş yollarla Kütahya'yı komşu illere bağladıklarını ve devam eden otoyol projesini optimize ederek şehir için en yararlı hale getireceklerini söyledi. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgelerini birbirine bağlayacaklarını ve Abide-Simav yolu projesini tamamlayacaklarını ifade etti. Uraloğlu, Kütahya'ya yapılan hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülkenin güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını ekonomik ve siyasi bağımsızlığın sigortası olarak gördüklerini belirtti. Kacır, yapılan çalışmalarla krizlere dayanıklı, üreterek büyüyen bir ekonomi inşa ettiklerini vurguladı. Ayrıca, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda Türkiye'yi dünya sahnesinde hak ettiği noktaya taşıdıklarını ifade etti. Keşan Organize Sanayi Bölgesi'nin temeli atıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti. İletişim sektörü en çok kazanan, spor sektörü ise en çok kaybeden oldu. Küresel pay piyasalarında risk iştahının azalmasıyla birlikte endekslerde düşüş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve diğer ekonomik verilerin takip edileceği belirtildi.
Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda Türkiye'nin kadın girişimcilik çabalarını anlattı. Şirket, kadın girişimcileri desteklemek için özel bir program yürütüyor ve 2030 yılına kadar 120 bin marka sahibi kadın girişimci hedefliyor. Ayrıca, deprem bölgesindeki kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla ihtisas merkezleri açıldı ve yerel kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerden oluşan kutular satışa sunuldu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 417 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 408 bin lira, en yüksek 2 milyon 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 417 bin lira olarak belirlendi. KMKTP'de altın işlem hacmi 8 milyar 486 milyon 121 bin 663,54 lira, işlem miktarı ise 3.640,74 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 497 milyon 788 bin 940,78 lira düzeyinde gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında VakıfBank, Yapı ve Kredi Bankası, DenizBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler bulunuyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de 100 damızlık koç ve 13 yem ezme makinesinin üreticilerle buluştuğu dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, Balıkesir'in potansiyeline vurgu yaptı.
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