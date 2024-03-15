BIST 100 Endeksi 54,82 Puan Azalarak 8.828,70 Puandan Kapandı

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 417 Bin Liraya Çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 417 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 408 bin lira, en yüksek 2 milyon 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 417 bin lira olarak belirlendi. KMKTP'de altın işlem hacmi 8 milyar 486 milyon 121 bin 663,54 lira, işlem miktarı ise 3.640,74 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 497 milyon 788 bin 940,78 lira düzeyinde gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında VakıfBank, Yapı ve Kredi Bankası, DenizBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler bulunuyor.