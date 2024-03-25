Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 82,12 puan azalarak 9.029,38 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 1,77 puan ve yüzde 0,02 azalışla 9.113,27 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.029,38, en yüksek 9.336,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 azalışla 9.029,38 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,10 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 1,68 ve teknoloji endeksi yüzde 2,94 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 69,61 puan ve yüzde 0,71 kayıpla 9.743,92 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 66'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 176 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 176 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 2 milyon 432 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,34'ten, bileşik getirisi de yüzde 45,62'den gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,0368 lira, satışta 32,1652 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,9451 lira, satışta 32,0731 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2640, dolar/yen paritesi de 151,40 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 artışla 86,2 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik rakamlarının bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldığını söyledi. Bakan Işıkhan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti ve ekonominin istikrarla büyüdüğünü vurguladı. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla yeni hedefler ve vizyonlar belirlendiğini ifade etti.
Bakan Işıkhan, emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacaklarını duyurdu. Ayrıca emeklilere özel indirimler sağlayacaklarını belirten Işıkhan, Türkiye'yi ücretsiz olarak gezebilecekleri kültür turları düzenleyeceklerini söyledi. Ayrıca Türkiye ekonomisinin büyüme ve istihdam verilerini de paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gaziantep’te geçen sene 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 20 kilo antepfıstığı alıyormuş, bu sene 10 bin lira sadece 15 kilo alıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz, alım gücünün 1 senedeki kaybı bu. Gazianep’te en kötü evin kirası kaç para; 10 bin lira, emeklinin maaşı da 10 bin lira. Kirayı verirse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta kalacak, böyle bir anlayış olmaz. Tayyip Bey, bak; emeklilerin keyfi yerinde değil emeklinin canı çıktı. Tayyip Bey, ben seninle emeklinin arasında değilim ben emeklinin yanındayım, arkasındayım” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Elmadağ tren seferlerinin 40 ila 45 dakika sürdüğünü ve bilet fiyatlarının en uygun düzeyde tutulduğunu belirterek, Elmadağ-Ankara tren ücretinin 25 lira olduğunu ve trenin bayram sonuna kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca, demir yollarına yapılan yatırımların 57 milyar doları bulduğunu ve Ankara için yeni metro hatları çalışmalarının başladığını söyledi.
Turkcell, dijital dönüşüm yolculuğunu 2023 yılında da sürdürerek genişleyen müşteri tabanı, güçlü ARPU performansı ve dijital servislerin yanı sıra techfin faaliyetlerinin de katkısıyla dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Turkcell'in 2023 yılı geliri 107,1 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK 43,9 milyar TL oldu. Net kar ise 12,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket, müşteri odaklı stratejisi ve yenilikçi teklifleriyle 1,6 milyon faturalı net abone kazandı ve fiber hizmetini 386 bin haneye daha götürerek toplam hane sayısını 5,8 milyona çıkardı. Ayrıca Turkcell'in dijital servislerinin kullanıcı sayısı artarken, Dijital İş Servisleri'nin gelirleri 10 milyar TL'yi aştı. Turkcell, teknoloji liderliği ve yenilikçilik hedefleriyle 2024 yılında da büyümeyi hedefliyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki ahırlardan farklı zamanlarda yaklaşık 200 'boz ırk' cinsi inek çalındı. Üreticiler hayvanlarının bulunmasını istiyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.029,38 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,45 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti. En çok kazandıran sektör bankacılık, en çok gerileyen ise bilişim oldu. Analistler, küresel pay piyasalarının, yoğun veri takvimiyle ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladığını ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzurum'da, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenlenen toplantıda iş dünyası ile bir araya geldi.
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