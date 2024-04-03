Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 95,07 puan azalarak 8.945,80 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 75,90 puan ve yüzde 0,84 azalışla 8.964,97 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.903,17, en yüksek 9.018,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 8.945,80 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 1,92, teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 107,76 puan ve yüzde 1,10 kayıpla 9.698,06 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Sabancı Holding, Tüpraş ile Vestel Elektronik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 285 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 285 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1 azalışla 2 milyon 405 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 44,11'den gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,9169 lira, satışta 32,0448 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1078 lira, satışta 32,2364 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2630, dolar/yen paritesi de 151,70 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 89,4 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
İran'da Nevruz tatili ile Ramazan ayının çakışması nedeniyle Trabzon'da İranlı turist hareketliliği beklenen düzeyde olmadı. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, turizm hareketliliğinin önceki yıllara göre düşük olduğunu belirtti.
Rus sağlık şirketleri, İstanbul'da düzenlenecek Expomed Eurasia Fuarı'nda ürünlerini tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Fuarda medikal cihaz, ekipman ve teknoloji üreticileri de yer alacak. Rus ihracatçı ve yetkililer, fuar kapsamında çeşitli toplantı ve etkinlikler düzenleyecek.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar üretiminin geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, çiftçilerle bir araya gelerek üreticilere tarımsal desteklemeler ve pazarlama konularında bilgi verdi.
Konya'nın Hüyük ilçesinde çilek üretiminin ardından organik böğürtlen bahçeleri de artış gösteriyor. Çiftçilere 42 bin ücretsiz böğürtlen fidanı dağıtıldı ve ayrıca sıvı organik gübre de dağıtıldı. İlçe Tarım Müdürü, üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.
KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atılmasının 87. yılı ve Karabük'ün il oluşunun 29 yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'KARDEMİR'i Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımayı hedefliyoruz' dedi.
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