BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,08 Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybederek 8.907,65 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 189,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,4 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 3,29, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile orman kağıt basım, en fazla gerileyen ise yüzde 4 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi üretici fiyat endeksi ile ABD'de fabrika siparişi verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin ise direnç olarak takip edileceğini kaydetti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Alibeyköy Lojistik Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkezin tarihi yarımadadaki trafiği azaltacağını ve yaya güvenliğini artıracağını belirtti. İmamoğlu ayrıca, Yenikapı'daki Emniyet Otogarı'nın Alibeyköy Lojistik Merkezi'ne taşınacağını söyledi. İmamoğlu, Küçükçekmece'deki halk buluşmasında da İstanbul'daki hizmetlerini anlattı ve destek istedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suudi Arabistan ticaret hacmindeki artışın süreceğini belirterek, 2024 yılında 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefine ulaşmak için çalışacaklarını söyledi. Bolat, Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilerin her alanda ileri seviyelere yükselmesinin büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.
Reliance şirketinin sahibi Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ve kız arkadaşı Radhika Merchant, lüks bir düğün töreni düzenledi. Törene 1200 davetli katıldı ve geleneksel seremoniler yapıldı. Bollywood yıldızları ve ünlü iş insanları da törende yer aldı. Rihanna'nın performansı ise eleştirildi.
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