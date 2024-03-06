BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,15 Azalışla 8.847,12 Puana Geriledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 TL ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş ve maalesef bu ödemeye ilişkin düzenleme dün itibarıyla iptal edilmiştir. Buna neden olan CHP'dir. Bu iptal kararıyla maalesef aylıklarda 345 TL azalma meydana gelecektir" dedi.