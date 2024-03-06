Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 azalışla 8.847,12 puana geriledi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,39 puan azaldı. Dün 8.860,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 4,22 puan ve yüzde 0,05 azalışla 8.856,29 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.806,60 puanı, en yüksek 8.908,59 puanı gördü.
Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,63, teknoloji endeksi yüzde 1,76, mali endeks yüzde 0,93 değer kaybederken, sınai endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları ,Tüpraş, Ford Otomotiv Sanayi, Ereğli Demir Çelik ile Sasa Polyester Sanayi oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 128 dolar
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 149,7 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 31,7280 liradan, avro 34,5060 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 128 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 82,4 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,15 Azalışla 8.847,12 Puana Geriledi - Son Dakika
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve hammaddeleri ihracatında ocak ve şubatta yüzde 6'lık artış olduğunu söyledi. Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektöründe yılın ilk 2 ayında iyileşme sinyalleri alındığını belirtti. Ayrıca, ihracatçılara sağlanan destekler ve Türkiye'nin ekonomik büyümesi hakkında bilgi verdi.
TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Avrupa ülkelerinden yabancı misafirleri sağlık turizmiyle Bursa'da ağırlamak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Saraçoğlu, Bursa'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni lokasyonlar belirlediklerini ve Balkan ülkeleriyle işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Moldova gibi ülkelerle vizesiz seyahat anlaşmaları yapacaklarını ve Bursa'yı sağlık turizmiyle Avrupa ülkelerine tanıtacaklarını belirtti.
?????? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ndeki toplu sözleşme ikramiyesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu anımsatarak, "Maalesef, bu ödemeye ilişkin düzenleme, dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 TL ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş ve maalesef bu ödemeye ilişkin düzenleme dün itibarıyla iptal edilmiştir. Buna neden olan CHP'dir. Bu iptal kararıyla maalesef aylıklarda 345 TL azalma meydana gelecektir" dedi.
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