BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kaybederek 11.085,37 puana indi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 53,97 puan azalışla 11.085,37 puana geriledi. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,09, hizmet endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 42'si yükselirken, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Tüpraş oldu. Altının ons fiyatı 2 bin 475 dolar olarak belirlendi. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,3040 ve dolar/yen paritesi 156,40 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 33,0940 liradan, avro 36,2180 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 2 bin 475 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 düşüşle 83 dolardan işlem görüyor.

17.07.2024 13:35
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kaybederek 11.085,37 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 53,97 puan azalışla 11.085,37 puana geriledi. Dün, 11.139,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,99 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.152,32 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.057,39 puanı, en yüksek 11.152,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,09, hizmet endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 42'si yükselirken, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 475 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,3040 ve dolar/yen paritesi 156,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,0940 liradan, avro 36,2180 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 2 bin 475 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 düşüşle 83 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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