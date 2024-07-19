BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 11.117,63 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,83 puan ve yüzde 0,20 azalışla 11.117,63 puana düştü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,43, hizmet endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,57 ve mali endeks yüzde 0,21 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 415 dolar olarak belirlendi.

19.07.2024 13:35
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 11.117,63 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,83 puan ve yüzde 0,20 azalışla 11.117,63 puana düştü. Dün 11.139,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,14 puan ve yüzde 0,05 artışla 11.144,59 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.082,77 puanı, en yüksek 11.178,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,43, hizmet endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,57 ve mali endeks yüzde 0,21 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü yükselirken, 73'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 415 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,39, bileşik getirisi yüzde 42,07 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2900 ve dolar/yen paritesi 157,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,0950 liradan, avro 36,0400 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,2 azalışla 2 bin 415 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 yükselişle 84,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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