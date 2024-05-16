BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,02 Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,02 Değer Kazandı

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,02 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kazanarak 10.160,20 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,57 puan ve yüzde 0,02 artışla 10.160,20 puana yükseldi. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,59 ve sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,20 ve hizmetler endeksi yüzde 0,15 geriledi. Altının ons fiyatı 2 bin 385 dolar olarak belirlendi.

16.05.2024 13:30
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kazanarak 10.160,20 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,57 puan ve yüzde 0,02 artışla 10.160,20 puana yükseldi. Dün, 10.158,63 puandan kapanan BIST 100 endeksi, 30,43 puan ve yüzde 0,30 artarak 10.189,06 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.145,13 puanı, en yüksek 10.254,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,59 ve sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,20 ve hizmetler endeksi yüzde 0,15 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 385 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 154,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2280 liradan, avro 35,1320 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2 bin 385 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 azalışla 82,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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