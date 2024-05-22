BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazanarak 10.924,67 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,42 puan ve yüzde 0,27 artışla 10.924,67 puana yükseldi. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,33 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 419 dolardan işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise 82 dolardan işlem görüyor.

22.05.2024 13:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazanarak 10.924,67 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,42 puan ve yüzde 0,27 artışla 10.924,67 puana yükseldi. Dün, 10.895,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 35,13 puan ve yüzde 0,32 artarak 10.930,39 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.875,99 puanı, en yüksek 11.024,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,33 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükselirken 25'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 419 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 156,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1900 liradan, avro 34,9070 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 419 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 azalışla 82 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı - Son Dakika

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