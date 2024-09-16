BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü

BIST 100 endeksi, ilk yarıda yüzde 0,16 kayıpla 9.669,91 puana geriledi.

16.09.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kaybederek 9.669,91 puana geriledi.

Cuma günü, 9.685,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,40 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.686,89 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,58 puan ve yüzde 0,16 azalışla 9.669,91 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.647,87, en yüksek 9.720,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, hizmet endeksi yüzde 0,35, mali endeks yüzde 0,03 ve teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükselirken, 40'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C) ve Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 586 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,3190 ve dolar/yen paritesi 140,20 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,9960 liradan, avro 37,8480 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 586 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 azalışla 71,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü - Son Dakika
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