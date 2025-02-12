BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 azalışla 9.837,24 puana geriledi.

Dün 9.882,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,92 puan ve yüzde 0,13 artışla 9.895,71 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,55 puan ve yüzde 0,46 azalışla 9.837,24 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.831,33, en yüksek 9.904,24 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 1,58 ve mali endeks yüzde 0,17 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükselirken, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 887 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0370, sterlin/dolar paritesi 1,2450 ve dolar/yen paritesi 153,50 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,1050 liradan, avro 37,4870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 2 bin 887 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,8 düşüşle 76,1 dolardan işlem görüyor.