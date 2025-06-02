BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybederek 9.011,11 puana geriledi.

Cuma günü 9.019,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,63 puan ve yüzde 0,07 azalışla 9.012,94 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,46 puan ve yüzde 0,09 değer kaybederek 9.011,11 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 8.964,99, en yüksek 9.022,74 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,7 ve hizmetler endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Mali endeks ise yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükselirken 70'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Garanti BBVA oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 348 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1420, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 142,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,1930 liradan, avro 44,8210 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,8 artışla 3 bin 348 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,6 yükselişle 64,8 dolardan işlem görüyor.