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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 azalışla 7.688,13 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,30 puan azaldı. Altının ons fiyatı 1986 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi
12.12.2023 - 13:27,  Güncelleme: 13:42
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 azalışla 7.688,13 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,30 puan azaldı. Dün 7.728,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 1,07 puan ve yüzde 0,01 azalışla 7.727,37 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.672,80 en yüksek 7.743,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,45, hizmetler endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükselirken 66'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 1986 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,42, bileşik getirisi yüzde 38,56 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 145,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,0350 liradan, avro 31,3440 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1986 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 azalışla 75,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi - Son Dakika
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