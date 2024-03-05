BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 artışla 8.943,02 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan arttı. Dün 8.907,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 5,76 puan ve yüzde 0,06 artışla 8.913,41 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.886,06 puanı, en yüksek 8.959,50 puanı gördü.
Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 0,14 azalırken, sınai endeksi yüzde 1,38, mali endeks yüzde 0,16 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 125 dolar
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 150,4 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 31,6000 liradan, avro 34,3420 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 125 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 azalışla 82,4 dolardan işlem görüyor.
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliğiyle 16 ilçede 563 çiftçinin 7 bin dekar alanda toprakla buluşturacağı 70 ton nohut tohumu desteği veriyor.
Çin, iç talebi genişletecek ve iç talebi genişletme stratejisini arz yönlü yapısal reformunu derinleştirme çabalarıyla entegre edecek. Ülke, tüketim harcamalarının istikrarlı büyümesini teşvik edecek ve dijital, çevre dostu ve sağlıkla ilgili tüketimi desteklemek üzere politikalar başlatacak. Ayrıca akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar, elektronik ürünler ve diğer büyük kalemlerde harcamaları artıracak. Çin, tüketimi teşvik etmek için bir yıllık bir program başlatacak ve merkezi hükümet bütçesinden 700 milyar yuan yatırıma tahsis edilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin liralık market kartı, 100 bin haneye de gıda kolisi desteği sağlayacak. İBB'nin, kentte ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin liralık market kartı dağıtımına başladığı bildirildi. Ayrıca, belediyenin, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 100 bin haneye de ramazan öncesinde içinde 14 kalem malzeme bulunan gıda kolisi vereceği aktarıldı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Kuzey Irak'ta yapılan oda seçimlerinin ardından kutlama ve işbirliklerini güçlendirme ziyaretleri gerçekleştirdi. Heyet, IKBY'deki oda başkanları ve yetkililerle görüşmeler yaparak ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttü. Ayrıca Duhok ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odaları, nisan ayında düzenlenecek fuarlara davet edildi.
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