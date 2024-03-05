BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 artışla 8.943,02 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan arttı. Altının ons fiyatı 2 bin 125 dolara yükseldi.

05.03.2024 13:27  Güncelleme: 13:30
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 artışla 8.943,02 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan arttı. Dün 8.907,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 5,76 puan ve yüzde 0,06 artışla 8.913,41 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.886,06 puanı, en yüksek 8.959,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 0,14 azalırken, sınai endeksi yüzde 1,38, mali endeks yüzde 0,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 125 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 150,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,6000 liradan, avro 34,3420 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 125 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 azalışla 82,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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