BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kazanarak 10.376,63 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,32 puan ve yüzde 0,32 yükselişle 10.376,63 puan oldu. Dün, 10.343,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,64 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.354,95 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.264,55 puanı, en yüksek 10.417,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,24, hizmet endeksi yüzde 0,80 ve teknoloji endeksi yüzde 0,59 artış kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 38'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 325 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 161,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,7020 liradan, avro 35,0980 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 325 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 yükselişle 87 dolardan işlem görüyor.