BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kazanarak 10.804,74 puana çıktı.

Dün 10.727,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 44,77 puan ve yüzde 0,42 artışla 10.772,35 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,57 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 10.804,74 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.726,27, en yüksek 10.814,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 0,80 ve mali endeks yüzde 0,67 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükselirken, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Turkcell, Akbank ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2930 ve dolar/yen paritesi 149,0 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,6810 liradan, avro 39,8060 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 yükselişle 3 bin dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,8 artışla 70,3 dolardan işlem görüyor.