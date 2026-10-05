BIST 100 endeksi ilk yarıda 173,17 puan kazanarak 12.443,35 puana yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 endeksi ilk yarıda 173,17 puan kazanarak 12.443,35 puana yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 173,17 puanlık artışla 12.443,35 puana çıktı. İlk yarıda mali endeks yüzde 1,49, teknoloji endeksi yüzde 1,98 kazanırken endeksteki 72 hisse yükseldi, 22 hisse düştü, 6 hisse yatay kaldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,41 değer kazanarak 12.443,35 puana yükseldi.

Cuma gününü 12.270,18 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 102,93 puan ve yüzde 0,84 artışla 12.373,11 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 173,17 puan ve yüzde 1,41 artışla 12.443,35 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.373,11, en yüksek 12.528,60 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,25, mali endeks yüzde 1,49 ve teknoloji endeksi yüzde 1,98 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükselirken 22'si düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 160 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,35, bileşik getirisi yüzde 39,65 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1210, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,1630 liradan, avro 55,1400 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 4 bin 160 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 artışla 102,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi ilk yarıda 173,17 puan kazanarak 12.443,35 puana yükseldi - Son Dakika
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