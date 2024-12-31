BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüşte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.845,28 puana gerileyerek yüzde 0,45 azaldı.

31.12.2024 13:50
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 azalışla 9.845,28 puana geriledi.

Dün, günü 9.889,71 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, bugüne 32,32 puan ve yüzde 0,33 düşüşle 9.857,39 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,43 puan ve yüzde 0,45 azalışla 9.845,28 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.780,73, en yüksek 9.857,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 0,91 ve mali endeks yüzde 0,12 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü değer kazanırken, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 615 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,14, bileşik getirisi de yüzde 40,59 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 156,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3600, avro 36,8730 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 2 bin 615 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 yükselişle 74,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüşte - Son Dakika

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