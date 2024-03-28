Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,97 artışla 8.980,33 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 173,61 puan arttı. Dün 8.806,72 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 56,94 puan ve yüzde 0,65 artışla 8.863,66 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.863,66 puanı, en yüksek 9.030,47 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,02, hizmetler endeksi yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 1,63, teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 88'i yükselirken 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Gübre Fabrikaları, Yapı ve Kredi Bankası ile Tüpraş oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 198 dolar
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 151,50 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3290 liradan, avro 34,8370 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 198 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 artışla 85,8 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,97 Arttı - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da devam eden metro projeleri hakkında bilgi vererek, İstanbul'un trafik yoğunluğunu azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, bu yıl sadece 4 metro açılışı gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki yıllarda da İstanbul'a 600 kilometre daha yeni metro yapacaklarını söyledi.
Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 Şubat ayında 29 bin 933 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği, Şubat ayında 29 bin 933 olarak kaydedildi. Ayrıca, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı 506'ya ulaştı ve taşınan yük miktarı 309 ton oldu. Ocak-Şubat döneminde ise havalimanında toplamda 58 bin 852 yolcu, 878 uçak ve 605 ton yük trafiği gerçekleşti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu ve Akdeniz Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında ortak hizmet projeleri gerçekleştirilecek ve Antalya'nın çevre, ekoloji ve gastronomi alanlarındaki potansiyeli değerlendirilecek.
Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, MÜSİAD Antalya Başkan'ı Ali Akçay ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek Kazakistan'ın potansiyel yatırım alanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkonsolos Kanafeyev, Kazakistan'ın stratejik konumu, büyük pazarlara erişim kolaylığı, yatırım teşvikleri, doğal rezervleri ve Astana Uluslararası Finans Merkezi hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Görüşme sonunda Başkonsolos Kanafeyev, MÜSİAD Antalya yönetimini Kazakistan'a davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'daki mitingde emeklileri ilgilendiren bir açıklamada bulunarak "Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." dedi. Erdoğan ayrıca muhalefete de tepki göstererek CHP'nin çeşitli şehirlerde DEM Parti ile karanlık ittifaklar kurduğunu belirtti.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, emeklilere yönelik açıklamalarda bulunarak, Pamukkale Belediyesi'nin emeklilere sosyal ve ekonomik destekler sağlayacağını belirtti.
Avusturya Hava Yolları'nda çalışan kabin görevlileri, maaşlarının artırılması talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle 400'ün üzerinde uçuş iptal edilirken, yaklaşık 52 bin yolcu etkilendi. VIDA Sendikası, çalışanların aylık gelirlerinin yüzde 27 artırılmasını talep ederken, şirket yüzde 18 artış önerisinde bulunuyor.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde hizmet veren yaklaşık 3 milyon kişiye kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak amacıyla Çorum'da dev bir yatırım gerçekleştiriyor. Yatırım kapsamında Çorum Zanaatkarlar Sitesi'nde yapılan çalışmalarla enerji altyapısı tamamlanırken, bölgeye toplamda 165 milyon TL yatırım yapıldı. YEDAŞ'ın bu projeleri desteklemesiyle Çorum'da hizmet veren esnafların tek bir çatı altında toplanacağı modern sanayi projesi tamamlanmış oldu.
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