BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Obilet, Tatil Döneminde Seyahat Trendlerini Açıkladı

Obilet, 9 günlük tatil döneminde yapılan rezervasyon verilerine göre, Antalya, İzmir ve Muğla en çok otel rezervasyonu yapılan iller olurken, Nevşehir, Bursa, Sapanca, Trabzon ve Eskişehir kültür ve doğa turizmi odaklı seyahat planlamalarında öne çıktı. Uçak bileti satışlarında en çok artış görülen destinasyonlar Nevşehir, Iğdır ve Erzincan olurken, otobüs bileti satışlarında ise Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Konya, Çorum, Tokat ve Erzincan öne çıktı. İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Adana, Trabzon, Muğla, Bursa ve Ordu en yoğun araç kiralanan iller arasında yer aldı.