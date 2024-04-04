Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 artışla 9.110,66 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,86 puan arttı. Dün 8.945,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,32 puan ve yüzde 0,04 artışla 8.949,12 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.938,97 puanı, en yüksek 9.113,96 puanı gördü.
Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 1,25, mali endeks yüzde 2,00, sanayi endeksi yüzde 1,70 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 93'ü yükselirken, 7'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Turkcell ile Tüpraş oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 293 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,87, bileşik getirisi yüzde 43,85 seviyesinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2660 ve dolar/yen paritesi 151,70 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 31,8860 liradan, avro 34,6260 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 293 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 azalışla 89 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi - Son Dakika
Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, gıda, bayramlık ürün satışı yapan perakende işletmeler, marketlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, gerekli yaptırımları uygulayarak vatandaşları mağdur etmemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Iğdırlı besiciler, havaların ısınması ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkartarak buralarda hayvanlarını otlatıyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte kırsal kesim ve köylerde besicilik yapan çiftçiler, hayvanlarını boş arazilere veya Ağrı Dağı eteklerine yönlendiriyor. Iğdır'da ailece çiftçilik yapan Gökhan Çakar, koyunlarını meraya bıraktıklarını ve ilerleyen günlerde yüksek yaylalara götüreceklerini belirtti.
Çin'in Qingdao kentinde bulunan Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Tanıtım Bölgesi'nden (SCODA) hareket eden bir yük treni, Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıktı. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer mallarla yüklü olan tren, Çin-Avrupa yük treni olarak ilk defa Moskova'ya hareket ediyor. Bu tren, lojistik maliyetlerin azaltılmasına ve ihraç edilen malların uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yardımcı oluyor.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yerel seçim sonrası iş dünyasının beklentilerini aktardı. Bahar, enflasyonun ülkenin en büyük sorunu olduğunu vurgulayarak, kayıt dışı ile mücadele ve kamuda tasarrufun önemine dikkat çekti. Ayrıca, enflasyonda beklenen gerilemenin temmuz ayında gerçekleşebileceğini belirtti.
Kaynakların sınırlı olduğu ve gıda endüstrisinin çevresel etkisinin artmaya devam ettiği gerçeği göz önünde bulundurularak yeni gıdaların yavaş yavaş süpermarket raflarında yerini alacağı düşünülüyor. Dr. Öğretim Üyesi Ayla Ünver Alçay, yetersiz beslenme sorununa çözüm bulmak için yosunlar, tek hücre proteini, yabani tahıllar ve sahte tahıllar gibi yeni gıda seçeneklerinin araştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kaktüsler, nanogıdalar ve bitki bazlı sütlerin de beslenmede yaygın olarak kullanılabileceği ifade edildi.
Eskişehir'de havaların ısınması ve yazın gelmesiyle birlikte badem fiyatları da yükseldi. Badem kilosu 200 liraya satılıyor. Badem satıcısı Kaan Sever, bademe olan talepten memnun olduklarını belirtti ve bir saat içinde arabadaki bademin yarısını sattıklarını söyledi. Bademlerin kilo ile veya tadımlık olarak kese kağıdında verildiğini belirten Sever, bademlerin piyasaya girişiyle birlikte yoğun bir satış dönemi yaşandığını ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 değer kazanarak 9.110,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 2,89 değer kazandı. Madencilik sektörü en çok kazandıran, ulaştırma sektörü ise en çok gerileyen oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 299,5 baz puana indi. Analistler, küresel pay piyasalarında Fed'in faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin etkisinin sürdüğünü belirtti.
Obilet, 9 günlük tatil döneminde yapılan rezervasyon verilerine göre, Antalya, İzmir ve Muğla en çok otel rezervasyonu yapılan iller olurken, Nevşehir, Bursa, Sapanca, Trabzon ve Eskişehir kültür ve doğa turizmi odaklı seyahat planlamalarında öne çıktı. Uçak bileti satışlarında en çok artış görülen destinasyonlar Nevşehir, Iğdır ve Erzincan olurken, otobüs bileti satışlarında ise Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Konya, Çorum, Tokat ve Erzincan öne çıktı. İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Adana, Trabzon, Muğla, Bursa ve Ordu en yoğun araç kiralanan iller arasında yer aldı.
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