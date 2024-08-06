BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 1,97 Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 1,97 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,97 değer kazanarak 10.088,54 puana yükseldi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.030,41 en yüksek 10.193,13 puanı gördü. Altının ons fiyatı 2 bin 413 dolar olarak belirlendi.

06.08.2024 13:30
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,97 değer kazanarak 10.088,54 puana yükseldi.

Dün günü 9.893,41 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 268,26 puan ve yüzde 2,71 artışla 10.161,67 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 195,13 puan ve yüzde 1,97 yükselişle 10.088,54 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.030,41 en yüksek 10.193,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 2,72, hizmet endeksi yüzde 2,10, teknoloji endeksi yüzde 3,32 ve mali endeks yüzde 1,40 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükselirken, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 413 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,56, bileşik getirisi yüzde 42,27 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 144,70 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,5840 liradan, avro 36,6470 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 413 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1 azalışla 76,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 1,97 Değer Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 1,97 Değer Kazandı - Son Dakika
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