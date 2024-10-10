BIST 100 Endeksi Küçük Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Küçük Düşüşte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek 9.130,33 puana geriledi.

10.10.2024 14:24
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek 9.130,33 puana geriledi.

Dün 9.132,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,00 puan ve yüzde 0,05 artışla 9.137,30 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,97 puan ve yüzde 0,02 azalışla 9.130,33 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.091,92, en yüksek 9.176,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10, sanayi endeksi yüzde 0,70 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,03 ve teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 617 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,3080 ve dolar/yen paritesi 148,90 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2250 liradan, avro 37,5610 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2 bin 617 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,2 artışla 77,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Küçük Düşüşte - Son Dakika

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