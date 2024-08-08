BIST 100 Endeksi Reel Getiride En Yüksek Oranı Yakaladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Reel Getiride En Yüksek Oranı Yakaladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, BIST 100 endeksi, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,91 oranıyla aylık en yüksek reel getiriyi elde etti. Ayrıca, üç aylık ve altı aylık değerlendirmelerde de BIST 100 endeksi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık bazda ise BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,54 oranıyla en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

08.08.2024 10:43
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Aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,19, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,81, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,55 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,20 ve Amerikan Doları yüzde 0,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; külçe altın yüzde 0,54, DİBS yüzde 0,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,11 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 1,44 ve Amerikan Doları yüzde 2,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,64 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,21 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,94 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 7,80 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 12,24, Euro yüzde 13,97, mevduat faizi (brüt) yüzde 15,44 ve DİBS yüzde 32,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5,80, Amerikan Doları yüzde 23,31, Euro yüzde 24,82, mevduat faizi (brüt) yüzde 26,11 ve DİBS yüzde 40,59 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Reel Getiride En Yüksek Oranı Yakaladı - Son Dakika

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