BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 167,15 puan artarak 10.082,77 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 9.942,14, en yüksek 10.082,77 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,69 artışla 10.082,77 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 338 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 87,1 dolardan işlem gördü.

29.04.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 167,15 puan artarak 10.082,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 76,83 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.992,45 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.942,14, en yüksek 10.082,77 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,69 artışla 10.082,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,84, teknoloji endeksi yüzde 1,61, sanayi endeksi yüzde 1,07 ve hizmetler endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 215,58 puan ve yüzde 2,01 kazançla 10.947,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68'i prim yaptı, 32'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 338 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 338 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,6 azalışla 2 milyon 450 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,49'dan, bileşik getirisi de yüzde 44,59'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,3162 lira, satışta 32,4457 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,4299 lira, satışta 32,5599 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 156,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 azalışla 87,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, İstanbul, Bıst, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
19:08 Parayı koyacak yer bulamaz Hakim Ziyech’e dudak uçuklatan teklif Parayı koyacak yer bulamaz! Hakim Ziyech'e dudak uçuklatan teklif
18:10 Batman’da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı Batman'da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı
17:22 İsrail’de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor Bu kez de Benny Gantz’in ayağı kırıldı İsrail'de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor! Bu kez de Benny Gantz'in ayağı kırıldı
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
17:17 İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
17:08 İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
16:22 Adana’da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı Adana'da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 20:16:19. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement