BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı

BIST 100 endeksi, 10.007,26 puanla güne yüzde 0,04 düşüşle başladı. Fed'in faiz kararı bekleniyor.

18.12.2024 10:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,01 puan ve yüzde 0,04 azalışla 10.007,26 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kazanarak 10.011,27 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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