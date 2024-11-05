BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 artışla 8.667,23 puana çıktı.

05.11.2024 13:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kazanarak 8.667,23 puana çıktı.

Dün 8.663,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 50,77 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 8.714,65 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,35 puan ve yüzde 0,04 artışla 8.667,23 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.566,62, en yüksek 8.729,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,48, hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,12, mali endeks yüzde 0,11 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Gübre Fabrikaları oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 740 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2980 ve dolar/yen paritesi 152,2 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3500 liradan, avro 37,4560 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 2 bin 740 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 yükselişle 75,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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