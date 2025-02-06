BIST 100 Endeksi Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 artışla 9.841,20 puana yükseldi.

Dün, 9.719,81 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 63,04 puan ve 0,65 yükselişle 9.782,85 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 121,40 puan artışla 9.841,20 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.780,61 en yüksek 9.860,04 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 0,99 ve mali endeks yüzde 0,71 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i değer kazanırken 15'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 859 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,56, bileşik getirisi de yüzde 38,72 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0360, sterlin/dolar paritesi 1,2430 ve dolar/yen paritesi 152,7 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,8830 liradan, avro 37,2750 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 2 bin 859 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 yükselişle 74,9 dolardan işlem görüyor.