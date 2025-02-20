BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,20 artışla 9.782,96 puana çıktı.

20.02.2025 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 artışla 9.782,96 puana yükseldi.

Dün 9.763,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,88 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.764,55 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,29 puan ve yüzde 0,20 değer kazancıyla 9.782,96 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.754,32, en yüksek 9.817,47 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,98 ve sanayi endeksi yüzde 0,62 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 0,76 ve teknoloji endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükselirken, 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri BİM Birleşik Mağazalar, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 952 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,77 bileşik getirisi de yüzde 40,15 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0430, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 150,3 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,3220 liradan, avro 38,0080 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 2 bin 952 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 yükselişle 75,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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