BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 değer kazanarak 10.074,71 puana yükseldi.

Dün 9.998,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,29 puan artışla 10.008,49 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,51 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 10.074,71 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.986,70, en yüksek 10.090,62 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 1,24 ve hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,86 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükselirken 15'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 289 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,60, bileşik getirisi yüzde 39,95 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3600 ve dolar/yen paritesi 146,63 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,0540 liradan, avro 46,9630 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 289 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 artışla 69,9 dolardan işlem görüyor.