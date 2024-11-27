BIST 100 Endeksi Yükselişle Açıldı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,98 yükselişle 9.730,98 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,86 puan ve yüzde 0,98 artışla 9.730,98 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi de yüzde 1,04 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybederek 9.636,12 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarından alınan ihtiyatlı duruşun sürdürüleceği ve ekonomik verilere göre kademeli olarak faiz indirimlerinin yapılacağına yönelik sinyallerle karışık seyrederken, gözler bugün başta ABD'de büyüme olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Öte yandan, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinde bugün yapacağı konuşma da yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.