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BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 7.278,13 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 azalış kaydetti.

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı
28.12.2023 - 10:01,  Güncelleme: 10:06
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 7.278,13 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,69 puan artışla ve yüzde 0,24 değer kazancıyla 7.278,13 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile bilişim, en çok gerileyen ise holding oldu.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybıyla 7.260,44 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörüler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 ve 7.000 puanın destek, 7.300 ve 7.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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