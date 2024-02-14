BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 9.014,87 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,87 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 9.014,87 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,06 azalırken, holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,09 ile metal eşya makina oldu.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybıyla 8.994,00 puandan tamamladı. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi ise 9.217,45 puana taşıdı.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.
ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.
Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Galatasaray'ı eleyen Kopenhag, Manchester City'ye 3-1 mağlup oldu. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda Leipzıg'i 1-0 yendi.
Sipariş sırasında bekleyen genç kız, arkadan kendisine sinsice sokulan yaşlı adam tarafından defalarca taciz edildi. Taciz edildiğini fark eden genç kız, ani bir hareketle yaşlı adamı boşa düşürdü. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda alt geçitler suyla dolarken, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitte su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü.
Daha önce birçok kez yarışmacılarla kavga ettiği için ceza alan Yunus Emre, ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya resti çekerek "Benim seviyem bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Yapacak bir şey yok" dedi. Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin yarışmada uzun süre kalamayacağını belirterek "Sana 3 ödül cezası daha veriyoruz, toplamda 6 etti. Seni burada zorla tutmuyoruz" dedi.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. En son motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat değişiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri "Bilgi kirliliği ve kara propaganda" ile suçladığı konuşmalar ortaya çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması uluslararası kamuoyunun de gündemine oturdu. İngiliz The Guardian gazetesi, okurlarına servis ettiği haberde "Kayıp Türk madenciler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu" ifadelerine yer verdi.
Kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle yardımlar yapan Haluk Levent, Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.
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